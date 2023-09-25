Спикер Совфеда Матвиенко: в бюджете «Почты России» растет финансовая дыра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в понедельник, 25 сентября, на пленарном заседании палаты заявила о том, что в бюджете «Почты России» растет «финансовая дыра». В связи с этим, по ее мнению, правительству страны нужно выработать правильную модель существования компании.

«Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Но невозможно, финансовая дыра в «Почте» растет», - пояснила спикер Совфеда.

По ее мнению, в связи с происходящим федеральному кабмину необходимо оперативно выработать правильную финансовую модель существования «Почты России». Матвиенко подчеркнула, что такая организация нужна, поэтому нужно быстро принимать решения, в противном случае «финансовая дыра превратиться в огромную яму».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя отъезд бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль, высказал недоумение данным решением. По словам главы государства, экс-советник президента оставил в госкорпорации «финансовую дыру».