МИД РФ назвал выпады Пашиняна в адрес России неприемлемыми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может вызвать ничего, кроме отторжения. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявило министерство иностранных дел РФ.

«Послание премьер-министра Республики Армения Н. В. Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения», - сказано в сообщении МИД России.

В ведомстве напомнили, что Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не просила Армению выбирать, двигаться с РФ или против нее. В МИД также отметили, что Россия продолжает помогать республике в сферах безопасности, экономики и культуры.

«В региональных делах Н. В. Пашинян – вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям – поддался увещеваниям Запада», - добавили в российском МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты с Пашиняном, а также свою деятельность по соблюдению прав армянского населения Нагорного Карабаха. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия категорически не согласна с некоторыми обвинениями в адрес миротворческого контингента РФ в Карабахском районе.

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