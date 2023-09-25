Пашинян заявил о важности американской поддержки в решении проблем Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, встречаясь с американским сенатором Гэри Питерсом, заявил о том, «насколько важна американская поддержка» в решении внутренних проблем Армении. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

«Премьер-министр высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем. Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях», - говорится в публикации.

Питерс и Пашинян обсудили тяжёлую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, обговорили возможности поставки гумпомощи в регион, а также вопросы обеспечения карабахских армян. При этом американский сенатор заявил, что США, якобы, «поддерживают территориальную целостность Армении».

Ранее KP.RU сообщил, что Пашинян фактически прямо признал усилия США по развороту Армении от России.

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