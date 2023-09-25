МИД России: Пашинян признал, что Армению сознательно готовили к развороту от РФ

МИД РФ выступило с заявлением по Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании признал, что республику сознательно готовили к развороту от России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", - сказано в заявлении российского дипведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что избравшая западный вектор развития Армения неубедительно оправдывает свои шаги "якобы имевшими место ошибками со стороны РФ и ОДКБ".

"При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство", - подчеркнули в российском МИД.

Ранее в МИД РФ также сообщили, что Ереван совершает ошибку, решив обрушить связи с Москвой.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения остается близким для России народом. Москва продолжит контакты с премьером Пашиняном, несмотря на категорическое несогласие с некоторыми обвинениями в адрес российских миротворцев в Карабахском районе.