Экс-премьер Словакии Фицо обвинил главу Чехии Павела во вмешательстве в выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо назвал вмешательством в выборы заявление президента Чехии Петра Павела о возможном ухудшении отношений между государствами после выборов в словацкий парламент.

«Это должно быть предупреждением словацким избирателям, что голосование за словацких социал-демократов приведут представителей чешской политики к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений? Если это было целью вашего заявления, то вы неприемлемо вмешиваетесь в ход предвыборной кампании», - заявил Фицо в своем обращении к Павелу, опубликованном в соцсетях.

Бывший премьер Словакии отметил, что его взгляды на конфликт на Украине отличаются от взглядов, которых придерживаются власти Чехии.

«Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что пролонгация конфликта ведет только к огромным человеческим потерям без каких-либо подвижек в решении конфликта», - пояснил Фицо.

В то же время он выразил надежду на то, что отношения Чехии и Словакии останутся дружескими, независимо от того, чем закончатся выборы в словацкий парламент.

Сайт KP.RU писал, что Фицо возглавляет пророссийскую партию Smer («Курс»). Ей рейтинг по состоянию на утро понедельника, 25 сентября, составил 19,4%. Таким образом она выбилась в лидеры в ходе предвыборной гонки в словацкий парламент, выборы в который пройдут в субботу, 30 сентября.