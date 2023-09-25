Кадыров признал, что его сын избил пособника ВСУ Журавеля за сожжение Корана

Кадыров заявил, что гордится поступком сына, избившего поджигателя Корана, фото: соцсети Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам избил пособника украинских спецслужб Никиту Журавеля за публичные издевательства и сожжение Корана. Люди, которые посягают на священные писания, заслуживают самого сурового наказания, заявил Кадыров в своих соцсетях. И опубликовал видео инцидента.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», - написал глава Чечни.

Кадыров указал на закон, защищающий все священные писания на территории России, вне зависимости от религии. Люди, которые посягают на эти тексты - «циничны, аморальны, бесхребетны и продажны», считает он.

«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии», - резюмировал Кадыров.

Ранее KP.RU сообщил, что в Швеции, в начале сентября, прошла очередная провокация, одобренная городскими властями и полицией, по сожжению Корана.