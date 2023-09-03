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НовостиВ мире3 сентября 2023 14:49

Очередное сожжение Корана прошло в шведском городе Мальмё

Шведская полиция задержала несколько человек
Сергей КУДРИН
Очередное сожжение Корана прошло в шведском городе Мальмё

Очередное сожжение Корана прошло в шведском городе Мальмё

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шведском городе Мальмё прошла очередная провокационная акция с сожжением Корана, организованная всё тем же мигрантом Салваном Момикой. Один из присутствовавших на акции людей попытался помешать сжечь Коран, за что был задержан шведской полицией, сообщает телеканал SVT.

«Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжёг Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией», - говорится в сообщении телеканала.

Всего на провокационной акции присутствовало около 200 человек, а после мероприятия полиция задержала ещё нескольких, однако причины этого уже не сообщаются. Согласно заявлению представителя местной полиции, обстановка на акции была «напряжённой».

Ранее KP.RU сообщил, что власти Дании заявили о намерении запретить осквернение священных книг и текстов, таких как Коран, Библия, Тора и других. Швеция от этого решительно отказалась, заявив, что с «большим уважением относится к тому, что происходит в стране».