Зеленскому перекрыли кислород в Польше: украинца больше не рады видеть в Варшаве Фото: REUTERS.

В Польше заявили, что Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в стране. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер сейма от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, польская сторона должна жестче подходить к отношениям с Киевом. В частности, Босак считает, что Варшава должна блокировать вступление Украины в Евросоюз.

«Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем. Он приезжает, когда ему что-то надо», — сказал парламентарий.

Кроме того, вице-спикер сейма выступил против выдачи Украине кредитов и финансирования систем Starlink для ВСУ. По его мнению, такая позиция должна сохраняться до тех пор, пока Киев не решит вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни и не перестанет превозносить преступников.

Немногим ранее итальянский экономист и политик Стефано Фассина предупредил, что вступление Украины в ЕС может ударить по социальной модели Европы. По его словам, на единый рынок могут выйти десятки миллионов работников с более низкими зарплатами. Это, считает эксперт, приведет к социальному демпингу и давлению на средний класс.