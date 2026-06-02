Британский паралимпиец может стать первым астронавтом-инвалидом. Фото: Michael Evers/ dpa/Global Look Press

Британский паралимпиец может стать первым астронавтом с ограниченными физическими возможностями, который будет жить на орбите. Джон Макфол, у которого нет ноги, готовится к полету на космическую станцию «Хейвен-1». Это произойдет, когда Британское космическое агентство подпишет контракт с американским стартапом Vast. Об этом сообщает The Guardian.

Сам паралимпиец назвал предстоящий полет потрясающей возможностью. В течение двух недель на орбите ученые и он сам буду изучать, как космос будет влиять на его организм и современные протезы, оснащенные датчиками и микропроцессорами. Кроме того, исследователи лучше поймут такие заболевания как остеопороз и истощение мышечной массы и, возможно, смогут разработать более эффективные программы реабилитации.

Накануне компания Space X миллиардера Илона Маска назвала имя первого человека, который полетит к Марсу. Им станет бизнесмен китайского происхождения (но гражданин Мальты) Чун Ван. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну.