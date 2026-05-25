Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер: Space X раскрыла, кто поведет космический корабль к Красной планете

Финансирует ли Чун Ван полет на Марс или его часть? И кого он возьмет с собой? Это, а также дата полета, пока остается в тайне. Фото: SpaceX

Компания Space X миллиардера Илона Маска назвала имя первого человека, который полетит к Марсу. Им станет бизнесмен китайского происхождения (но гражданин Мальты) Чун Ван. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну.

ВЫБОР МОМЕНТА

В компании Space X знают важность выбора подходящего момента для громкой новости. Имя первого в истории человека, который полетит к Марсу, раскрыли непосредственно перед испытательным запуском космического корабля Starship. Трансляцию смотрело несколько десятков, а может, и сотен миллионов человек по всему миру. Да и лететь к Марсу будет тот же Starship.

Менеджер по связям с общественностью SpaceX Дэн Хуот не назвал ни даты, ни технических подробностей миссии. Только имя командира – Чун Ван. Эксперты по космосу слегка крякнули. Не ожидали.

БРОСИЛ КОЛЛЕДЖ И РАЗБОГАТЕЛ

Чун Ван родился в Китае в 1982 году, сызмала показал любовь к информатике, но колледж бросил: предпочел бизнес в сфере криптовалют.

И с бизнесом все сложилось очень хорошо. Он разработал собственное программное обеспечение, и в 2013 году создал F2Pool – первый в Китае пул по майнингу (добыче) «виртуальной валюты», биткоинов. В 2016 году переехал в Таиланд, затем в Южную Корею. Сегодня его бизнес оценивается в скромные 300 миллионов долларов, а вот личное состояние – в 1,45 миллиарда долларов. Впрочем, средства он хранит не в «зелени», а в «крипте». Таблоиды сообщают, что предприниматель женат и воспитывает двоих детей.

Видимо, просто делать деньги ему скучно. Чун Ван постоянно путешествует (посетил более 100 стран), и это не пляжный отдых. Так, новость о марсианском полете застала его на острове Буве в Южной Атлантике. Места суровые, почти Антарктида, камни да море. Там Чун Ван изучает местную фауну.

БЫВАЛЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ВОЛК

И главное: Чун Ван уже был в космосе. Им он интересовался чуть ли не с детства, и в 2007 году побывал при запуске китайского корабля Чанъе-1, а с 2020 года его постоянно видят на космодроме Илона Маска в Техасе.

1 апреля 2025 года стартовала миссия Fram 2 все той же компании Space X. Это был первый полет человека по орбите, которая не жмется к экватору Земли, а пролегает через полюса. Ее финансировал Чун Ван, он же и полетел, прихватив с собой еще трех человек. Летали три дня, изучали полярные сияния, сделали первый рентгеновский снимок человеческого тела на орбите и ели грибы-вешенки, якобы выращенные тут же (хотя вырасти с нуля они, конечно, не успели бы). Пресса оценила полет как «развлечение».

А планы, оказывается, были куда шире.

ВПЕРЕДИ ДВЕ МИССИИ

Сначала – на Луну. Еще в 2018 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава купил у Space X билет на первый коммерческий полет вокруг Луны (он тогда планировался на 2023). Старт затягивался, и Юсаку, посетив МКС, свой билет сдал, но его с руками оторвал миллиардер Деннис Тито. Еще и второй для жены купил, оба полетят. Тито заявил: кто хочет, присоединяйтесь, и Чун Ван присоединился. Миссия продлится две недели, но когда стартует, непонятно.

Луна, однако, меркнет по сравнению с Марсом: туда Чун Ван отправится уже как командир. Полет рассчитан на два года. Чун Ван заявил, что срок его совершенно не беспокоит, так как он «профессиональный путешественник».

Миссия не предусматривает посадки на Марс, только облет. Впрочем, она должна ответить на главный вопрос: долетит ли человек в принципе до Марса, или по дороге его сожжет радиация. Если да, начнется новая космическая гонка: пилотируемых марсианских полетов.

Финансирует ли Чун Ван полет на Марс или его часть? И кого он возьмет с собой? Это, а также дата полета, пока остается в тайне. В социальных сетях вовсю шутят, что Маск принял прекрасное решение: пусть все криптомиллиардеры улетят подальше, тогда и заживем.

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