«Очередной шаг к войне»: На Западе предупредили о страшных последствиях задержания танкера Tagor

Дизен: задержание танкера Tagor Францией ведет напрямую к войне с Россией. Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Задержав танкер Tagor, Франция делает еще один шаг к прямому вооруженному столкновению с Россией. Такое мнение высказал в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, подобные действия подрывают принцип свободы судоходства и создают опасный прецедент. Захват морских судов он расценивает как угрозу для всего международного сообщества.

«Очередной шаг к войне», - резюмировал профессор в своем посте.

Как ранее писал сайт KP.RU, морское судно Tagor было задержано французскими военнослужащими 31 мая. Причем процесс происходил при поддержке сил Британии. В тот момент танкер передвигался в Атлантическом океане под камерунским флагом. Он должен был добраться до порта Лимбе в Камеруне. Париж и Лондон утверждали, что судно якобы следовало из России. Представитель Кремля Дмитрий Песков осудил действия двух стран, отметив, что они незаконны.