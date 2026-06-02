В Тюмени подростка увезли в больницу с ЕГЭ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В одной из школ Тюмени во время сдачи ЕГЭ подростку стало плохо, и его пришлось госпитализировать на машине скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что вызов поступил в оперативный отдел первого июня в 09:18 утра по местному времени. Бригада медиков прибыла на место уже через тринадцать минут, в 09:31. После того как врачи осмотрели школьника и оказали ему необходимую помощь, они приняли решение доставить пациента в больницу.

Ранее похожая ситуация произошла в Самаре, где выпускницу госпитализировали сразу после экзамена по истории. В местной администрации рассказали, что девочка почувствовала резкое недомогание, находясь прямо в аудитории для тестирования.

Сотрудники пункта приема экзамена незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Представитель городской администрации пояснила, что ученица пожаловалась на плохое самочувствие уже после того, как сдала историю.