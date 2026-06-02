Судмедэксперт рассказал о необычном нюансе работы: «Пахнет по-особенному»

Судмедэксперт Алексей Решетун заявил, что опытный специалист может определять некоторые болезни умерших по запаху. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судмедэксперт Алексей Решетун заявил, что опытный специалист может определять некоторые болезни умерших по запаху. Об этом сотрудник Пироговского медицинского университета рассказал в интервью KP.RU.

По словам Решетуна, точный диагноз таким способом поставить нельзя. Однако запах иногда помогает быстрее понять группу или тип болезни. Так, например, у свежей крови есть особый запах.

«Свежая кровь, если он выливается из раны, пахнет по-особенному. Запах человека, который умер от воспалительного процесса вроде туберкулеза или пневмонии, тоже специфический. Иногда запах позволяет быстрее сориентироваться в причине смерти. Например, некоторые яды тоже пахнут по-особенному», — рассказал Решетун.

Судмедэксперт добавил, что при вскрытии брюшной полости сразу ощущается запах алкоголя, если человек пил перед смертью. По его словам, таким наблюдениям можно научиться, если быть внимательным к деталям.

Тогда же Решетун рассказал о работе в 1990-е годы и деле Копейского маньяка Вячеслава Яикова. По словам эксперта, после задержания тот выглядел как тяжело больной человек, плакал и бился головой об автомобиль. Яиков, как и серийный убийца Александр Спесивцев, находится на принудительном лечении.