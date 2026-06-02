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2 июня 2026 10:27

Судмедэксперт рассказал о необычном нюансе работы: «Пахнет по-особенному»

Судмедэксперт Решетун заявил, что может определять болезни умерших по запаху
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Марк СОКОЛОВ
Судмедэксперт Алексей Решетун заявил, что опытный специалист может определять некоторые болезни умерших по запаху.

Судмедэксперт Алексей Решетун заявил, что опытный специалист может определять некоторые болезни умерших по запаху.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судмедэксперт Алексей Решетун заявил, что опытный специалист может определять некоторые болезни умерших по запаху. Об этом сотрудник Пироговского медицинского университета рассказал в интервью KP.RU.

По словам Решетуна, точный диагноз таким способом поставить нельзя. Однако запах иногда помогает быстрее понять группу или тип болезни. Так, например, у свежей крови есть особый запах.

«Свежая кровь, если он выливается из раны, пахнет по-особенному. Запах человека, который умер от воспалительного процесса вроде туберкулеза или пневмонии, тоже специфический. Иногда запах позволяет быстрее сориентироваться в причине смерти. Например, некоторые яды тоже пахнут по-особенному», — рассказал Решетун.

Судмедэксперт добавил, что при вскрытии брюшной полости сразу ощущается запах алкоголя, если человек пил перед смертью. По его словам, таким наблюдениям можно научиться, если быть внимательным к деталям.

Тогда же Решетун рассказал о работе в 1990-е годы и деле Копейского маньяка Вячеслава Яикова. По словам эксперта, после задержания тот выглядел как тяжело больной человек, плакал и бился головой об автомобиль. Яиков, как и серийный убийца Александр Спесивцев, находится на принудительном лечении.