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НовостиВ мире2 июня 2026 10:35

Пашинян назвал условие для референдума по членству в Евросоюзе: он предложил два варианта

Пашинян рассказал про условие для проведения референдума о членстве в Евросоюзе
Семен ЗИМИН
Пашинян назвал условие для референдума по членству в Евросоюзе: он предложил два варианта Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Пашинян назвал условие для референдума по членству в Евросоюзе: он предложил два варианта Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе только после получения официального статуса кандидата. По словам главы армянского правительства, пока Ереван не обратился в Брюссель с заявкой на вступление, сама тема для всенародного голосования отсутствует.

«Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме», — уточнил Пашинян в беседе с «Известиями».

На минувшей неделе в Астане состоялся саммит Евразийского экономического союза. Участники встречи обсуждали планы армянской стороны по сближению с Евросоюзом. Сам Пашинян не приехал на мероприятие, сославшись на высокую занятость из-за предвыборной гонки.

По итогам саммита Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия выступили с совместным призывом. Они предложили Армении провести общенациональный референдум, чтобы народ сам выбрал между дальнейшей интеграцией в ЕАЭС и движением в сторону Евросоюза.