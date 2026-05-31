Лидеры четырех стран ЕАЭС требуют референдум о членстве Армении в Союзе: как ответит на это Пашинян

Вероятность того, что партия Пашиняна получит большинство в парламенте — велика Фото: REUTERS.

Накануне лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите Евразийского экономического союза в Астане выступили с совместным заявлением. Главы четыре стран предложили Еревану в кратчайшие сроки провести референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором Центра европейской информации, юристом-международником Николаем Топорниным.

ЧТО ДЛЯ НИХ ГЛАВНОЕ?

- Лидеры четырех стран Евразийского союза вправе требовать от Армении проведения такого референдума, подтолкнет ли это Ереван к решительным шагам?

- Самое важное событие в Армении ближайших дней - это парламентские выборы 7 июня. Нынешнее руководство республики во главе с Николом Пашиняном поставило вопрос так: мы ставим на голосование — но это не референдум — в каком направлении должна Армения развиваться дальше? Либо то, что уже есть, что накоплено не просто десятилетиями, но веками. Это - союз с Россией, это - интеграция глубокая в рамках ЕАЭС. Либо - разворот в сторону Запада, Брюсселя, Евросоюза.

- И тогда вектор развития Армении изменится?

- Он будет меняться быстро и очень серьезно.

- Если победит партия Никола Пашиняна?

- Соцопросы показывают, что они серьезно опережают своих оппонентов, конкурентов — более, чем в два раза. Вероятность того, что партия Пашиняна получит большинство в парламенте — велика. Получит ли она абсолютное большинство — это пока вопрос. Но союзников в парламенте они себе найдут легко. И Пашинян уже заявил, что, если он снова получит мандат премьер-министра, то он спросит у армянского общества, избирателей. Он сказал: я за людей принимать решение - идти ли в сторону запада, в сторону Брюсселя - не буду. Если мне такой мандат дадут - я буду заниматься организацией референдума. И пусть армянский народ сам примет решение: либо идем в ЕС, либо остаемся в ЕАЭС. «Заниматься организацией» — это не сегодня-завтра его проводить.

ЧЕМ ЧРЕВАТ РАЗРЫВ?

- Ну вот Ереван идет на тесное сближение с Брюсселем - что этот разрыв означает для Москвы, кроме подорожание армянского конька и абрикосов?

- В ЕАЭС входит пока пять государств, в ЕС — более двух с половиной десятков. Для первого союза потеря одного из пяти членов — это удар. Армения - единственная страна, входящее в союз, расположенная на Кавказе. У ее соседей, Грузии и Азербайджана, своя логика развития. У Баку ориентация, скорее, на Анкару. Тбилиси долго держал ориентацию на Евросоюз, но в последние годы произошло охлаждение. Переговоры с Брюсселем об интенсификации вступления грузин в ЕС, по сути, заморожены. Армения пока - полноправный участник как экономического союза - ЕАЭС, так и военного союза — ОДКБ. В уставе ОДКБ нет положения о замораживании членства в организации, но Ереван фактически свое участие приостановил в структурах ОДКБ. В ЕАЭС о приостановке его членства речи пока нет. Но четыре члена союза спрашивают пятого — вы с нами или нет? Понятно, что главный инвестор в Армению — это Россия. Почти пять миллиардов долларов вложено в ее экономику.

ОТ АСТАНЫ ДО ЛОНДОНА

- Пока в Астане решали судьбу ЕАЭС и роль Еревана в нем, в далеком Лондоне шли консультации по Украине — и там звучало: пора договариваться с Москвой. О чем говорит факт этих консультаций?

- Это скорее рассуждения вслух, чем призыв к конкретным действиям. Возможно, там что-то было обговорено в кулуарах. Нет пока показателей того, что ЕС собирается свою позицию развернуть. Если говорить про их систему координат, она не менялась - они сегодня полностью на стороне Киева.

- Они говорят, что Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте — ну и как эту ангажированность совместить с переговорами с Москвой?

- Были консультации министров иностранных дел — глав МИД стран ЕС. Там было высказано несколько кандидатур на переговоры с Москвой. Но пока к общему знаменателю не пришли. Надо же еще с самими переговорщиками поговорить — насколько они согласны. А во-вторых, - выработать формат их работы и степень компетенции - что и как они могут обещать.

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