Эксперт Елисеева: Самостоятельное лечение варикоза может быть смертельно опасным Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самостоятельно лечение варикоза мазями и народными средствами может обернуться смертельной опасностью. Такие методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не способны решить проблему, рассказывает РИАМО врач Дарья Елисеева.

«Пока пациент втирает охлаждающие гели, болезнь прогрессирует, стенки сосудов необратимо деформируются, а внутри застаивающейся крови формируются тромбы. Отрыв такого сгустка ведет к тромбоэмболии легочной артерии и внезапному летальному исходу», - отмечает спикер.

В рамках базовой профилактики нужно ежечасно делать перерывы для ходьбы, перекатываться с пятки на носок, вращать стопами прямо под столом, а также использовать медицинский компрессионный трикотаж.

«Усугубляют патологию любые факторы, нарушающие отток. Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, ношение тесной одежды и обуви на высоком каблуке, подъем тяжестей и сильный нагрев в горячих ваннах или саунах стремительно переводят начальную стадию расширения вен в тяжелую форму, грозящую образованием трофических язв», - добавила медик.

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