«Дорогая будет цена»: Володин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

Володин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения рискует заплатить большую цену из-за решения премьер-министра Никола Пашиняна по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Соответствующее заявление он опубликовал в мессенджере «Макс».

Володин отметил, что Пашинян использует ЕАЭС, чтобы перейти в Евросоюз, и пытается решить все проблемы за счет союза, в первую очередь — России. При этом, по словам спикера Госдумы, премьер Армении утаивает от граждан реальные последствия выхода страны из ЕАЭС. В частности, Володин предрек Еревану подорожание газа почти в четыре раза, сокращение денежных переводов из России, отмену миграционных льгот и приостановку поставок армянской сельхозпродукции.

Он провел параллель с Украиной, отметив, что украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, «по сути, не пустили», введя жесткие и невыгодные тарифные квоты. По его словам, такой сценарий «ждет и Армению». Володин предположил, что Пашинян взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его, пытаясь переложить издержки на ЕАЭС и Россию.

«Очевидно, его [Пашиняна - прим. ред.] не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена...», — заключил он.

Напомним, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Соответствующее заявление лидеры четырех государств приняли 29 мая по итогам саммита объединения в Астане. Позже Пашинян назвал нелогичным проведение референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз до подачи заявки.

Как писал KP.RU, ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев провел параллель между Пашиняном и революционером Львом Троцким. Политик напомнил о его судьбе.