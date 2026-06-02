Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера заметили в Москве Фото: REUTERS.

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, руководивший страной с 1998 по 2005 год, в настоящий момент находится в российской столице. Об этом пишет телеканал NTV.

Журналист Райнер Мунц, работающий в Москве, сообщил, что лично видел политика в отеле «Kempinski». Как полагает корреспондент, экс-канцлер прибыл в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который стартует 3 июня.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с журналистами назвал Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Евросоюзом и Россией. Российский лидер добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков обратил внимание на продолжение поисков переговорщика от Европы. Он отметил, что Москве есть что обсудить в возможном диалоге между сторонами.