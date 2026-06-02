В России хотят изменить модель высшего образования: Мединский выступил с предложением

Мединский предложил направлять выпускников-бюджетников на отработки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Помощник президента России Владимир Мединский предложил ввести обязательное распределение для студентов-бюджетников. Своими взглядами на реформу высшего образования он поделился в интервью журналу «Эксперт».

По мнению чиновника, система финансирования образования должна напрямую определять дальнейшую судьбу выпускника.

«Отучился на врача за госсчет - будь добр отработать в районной больнице», - объяснил он логику предлагаемого подхода.

Мединский считает, что аналогичный принцип должен действовать и при корпоративном финансировании обучения. В таком случае оплатившее учебу предприятие автоматически становится работодателем для молодого специалиста. Студенты-платники, по его словам, самостоятельно принимают на себя все рыночные риски. В этом случае они вольны трудоустраиваться по своему усмотрению.

Действующую систему высшего образования помощник президента охарактеризовал как застрявшую между социализмом и капитализмом. Он указал, что реальная востребованность выпускников на рынке зачастую остается на втором плане. Именно это, по его мнению, и является ключевой проблемой отрасли.

Ранее стало известно, что в российских вузах ввели «день тишины». Это день, когда учебные заведения издают приказы о зачислении абитуриентов на бюджет.