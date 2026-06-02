«Дети могут стать хроническими алкоголиками к 10 годам. Это страшно»: Судмедэксперт раскрыл тревожную правду

Решетун: у пьющих родителей дети могут стать алкоголиками к десяти годам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дети из семей алкоголиков могут начать пить уже в два-три года, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками. Об этом в разговоре с KP.RU заявил судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета Алексей Решетун.

Поводом для разговора стало громкое дело «пьяного мальчика»: в 2017 году в подмосковном дворе женщина сбила насмерть 6-летнего ребенка, а экспертиза показала в его крови 2,7 промилле алкоголя. Решетун отметил, что объективно ребенок бы умер от такой дозы на месте. Он отметил, что в его практике тоже были «пьяные мальчики», в том числе младенец, который получил смертельную дозу с молоком матери. По словам судмедэксперта, все зависит от региона, образа жизни и окружения.

«Если родители алкоголики и дети все это видят, уже с двух-трех лет могут начать употреблять, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками. Да, это страшно. Но фактически такое бывает», — подчеркнул он.

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году потребление алкоголя в России составило 8,06 литра этанола на душу населения, что оказалось на 5% ниже прогнозируемого показателя в 8,4 литра и даже лучше цели на 2026 год — 8,3 литра. В Минздраве планируют к 2030 году сократить этот показатель до 7,8 литра на человека.