Стала известна причина смерти заслуженной артистки России Нины Марушиной

Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому актриса прослужила почти 65 лет.

Нина Александровна ушла из жизни 2 мая 2026 года спустя две недели после своего дня рождения. Актрисе был 91 год. В театре Пушкина назвали новость об смерти Марушиной невосполнимой утратой.

Нина Марушина родилась в Саратове 16 мая 1935 года. В 1962 году окончила Школу-студию МХАТ. В том же году пришла в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. За 64 года в театре Марушина сыграла десятки ролей. Среди ранних работ — Лушка в «Поднятой целине», Зинаида Васильевна в «Днях нашей жизни», куртизанка Молли в «Джентльменах из Чикаго» и Марчелла в «Легенде о Паганини».

В кино актриса дебютировала в 1968 году. Среди ее работ — «Бабий бунт», «День за днм», «Дни нашей жизни», «Про Ромку и его друзей», «Обломов», «Нежный образ твой», «Цензуру к памяти не допускаю», «Корова», «Деструкторы». Большинство из них — фильмы-спектакли.