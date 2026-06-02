Эксперт Авакян рассказала, какую обувь можно носить как вечернюю

Врач-подолог Авакян: Сандалии можно носить без носков Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сандалии и кроксы можно носить без носков как и вечернюю обувь. Об этом РИАМО заявила врач-подолог Татьяна Авакян.

«Некоторую обувь можно носить без носков при определенных условиях. Например, открытая летняя обувь: сандалии, босоножки, вьетнамки, кроксы и так далее», - сказала спикер.

По словам специалиста, предпочтительно покупать обувь, сделанную из натуральных материалов, чтобы в дальнейшем ее можно было помыть, постирать или обработать от загрязнений. За последним стоит тщательно следить. Авакян добавила, что модельная обувь выступает как дополнение к платью или костюму.

«Такой предмет гардероба допускает ношение без носков», - подчеркнула она.

Как KP.RU писал ранее, самостоятельно лечение варикоза мазями и народными средствами может обернуться смертельной опасностью. Такие методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не способны решить проблему.