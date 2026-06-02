В ответ на атаку в Старобельске ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК Киева Фото: Shutterstock.

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. Это ответ РФ на террористические акты киевского режима, в том числе на удары по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Удары наносились ракетами воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударными беспилотниками.

ВС РФ поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и военные аэродромы.

В военном ведомстве РФ подчеркнули, что все назначенные цели достигнуты, намеченные объекты были поражены силами российской армии.

Ранее Россия предупредила, что не оставит без ответа киевские теракты, включая атаку на колледж в Старобельске, где погиб 21 подросток.

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