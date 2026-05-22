Владимир Путин во время встречи с участниками программы "Время героев" в Кремле. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Владимир Путин рассказал всю правду об ударе по общежитию Старобельского колледжа в Луганской республике. У России есть стопроцентные доказательства, что удар был нанесен с одной целью – хладнокровно убить гражданских, ни в чем не повинных студентов, будущих учителей.

Путин об атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Более того, наша страна готова ответить киевскому режиму. И не только на полях ООН, где по поручению президента наш представитель предъявит все факты. Будет подготовлен решительный военный ответ.

В окончании российский лидер рассказал о ситуации на передовой, впервые заявив, что она становится для ВСУ «катастрофической». Подробности собрал KP.RU.

ЦЕЛЬ ОДНА – УБИТЬ ПОДРОСТКОВ

На пятницу у президента была запланирована встреча с воспитанниками президентской программы «Время героев». Но Путин решил начать мероприятие с трагических новостей.

- Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали

Президент заметил, что заслушал по ситуации доклады всех ведомств: от отчета губернатора до данных Минобороны и ФСБ. На вечер пятницы речь идет о шести погибших, 39 пострадавших и 15 пропавших без вести – они еще остаются под завалами.

- Безусловно, сделаем всё, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших, - сказал Путин.

Тут же президент заявил – атака не может быть расценена иначе, чем теракт. Ведь речь идет об осознанной попытке истребления гражданских.

У России есть стопроцентные доказательства, что украинский удар по общежитию в ЛНР был нанесен с одной целью – это было хладнокровное убийство студентов, будущих учителей. Фото: МЧС России

- Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошёл в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место, - заявил глава государства.

Спецслужбы и экстренные службы проведут расследование всех обстоятельств террористической атаки.

- Ещё раз становится очевидным, с мы боремся и за что. Это неоспоримое проявление неонацизма, - заявил президент.

Тут же Путин обратился к солдатам ВСУ с призывом отказаться выполнять террористические приказы украинского командования:

- Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений!

На главный вопрос: зачем Киеву хладнокровно убивать простых, ни в чем не повинных людей, президент дал ответ.

- Причины понятны - это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населённых пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.

В сложнейшей ситуации европейские деньги Киев не только разворовывает руками Миндича, Ермака и Зеленского, но и тратит – на террор и хладнокровные убийства. Потому что ни военная помощь, ни все средства Запада, не могут помочь ВСУ добиться хоть сколько-нибудь ценных результатов на передовой. Несмотря на это, украинцев продолжают бросать в горнило.

- В этой связи катастрофически для противника растёт и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер, - заявил Владимир Путин. - Ситуация усугубляется и разлагающей общество всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима.

Путин заявил, что атака на студенческое общежитие не может быть расценена иначе, чем теракт. Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Путин так и не назвал имя Зеленского. Но заметил, что именно правящая верхушка помогает приближенным бежать от правосудия, от «дела Миндича», за границу. Защищая воров, власть совершенно не заботиться о безопасности солдат – Путин вспомнил скандал с бронежилетами для ВСУ. Тогда «кошелек Зеленского», надавив на руководство ВСУ и лично министра обороны Умерова, заставил заключить контракт на закупку средств защиты с «нужным» поставщиком. При этом «броники» не соответствовали заявленному четвертому классу защиты и могли защитить солдат разве что от выстрела из игрушечного пистолета.

РАСПЛАТА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

- Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране. Вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – всё свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений, - заявил Путин.

В Кремле прошла встреча Владимира Путина с воспитанниками президентской программы «Время героев». Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Несмотря на это, президент заверил – Россия не может оставить хладнокровные преступления Украины без реакции. Во-первых, по личному поручению главы государства, МИД обратился в Организацию Объединенных наций. Заседание по требованию России пройдет в пятницу в 22:00.

Но на этом все не закончится…

- Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны приказано представить свои предложения, - сказал Путин.

После этого зал встал, чтобы почтить память погибших во время атаки на общежитие Старобельского педагогического колледжа минутой молчания…

Владимир Путин и участники программы «Время героев» почтили жертв удара ВСУ по Старобельску минутой молчания

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