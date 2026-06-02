Гепатит А через булочку: диетолог рассказала об опасности открытой выпечки в супермаркетах

Открытая выкладка выпечки повышает риск попадания на продукты бактерий и вирусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России вновь подняли вопрос о продаже выпечки без упаковки в супермаркетах. Диетолог Марина Макиша рассказала о потенциальных инфекциях, которые могут передаваться через открытые булки и хлеб. Об этом пишет «Ридус».

«Так можно получить стрептококки, стафилококки, вплоть до гепатита А. Все это может передаваться через руки. Поэтому продукты питания в любом случае должны храниться на прилавках таким образом, чтобы никто не трогал их руками», – отметила диетолог.

По словам специалиста, открытая выкладка выпечки повышает риск попадания на продукты бактерий и вирусов. Даже краткий контакт с руками покупателей может превратить хлебобулочные изделия в источник инфекции.

Напомним, в Госдуме РФ уже обращали внимание на эту проблему. Недавно заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Минпромторг с предложением запретить продажу выпечки без упаковки, чтобы защитить покупателей от возможных инфекций.