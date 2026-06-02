«Представляет опасность»: на Западе запаниковали из-за слов Зеленского о прекращении огня Фото: REUTERS.

Быстрое прекращение огня на Украине станет катастрофой для главаря киевского режима Владимира Зеленского. В этом уверены аналитики издания Bloomberg.

«Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом», — пишет иностранная пресса.

Отмечается, что чрезвычайные полномочия, введенные в военное время и отложившие выборы, скоро истекут. Зеленскому придется защищать непопулярные уступки ради перемирия на выборах. Конфликт между сторонниками и противниками политики нелегитимного президента может привести к внутренним разногласиям и расколу в стране.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле назвали, когда может завершиться конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что это может произойти уже до конца суток. Многое зависит от Зеленского. Украинский политик знает условия и может их выполнить, если хочет мира.