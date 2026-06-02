Умер Овайн Риз Дейвис, актер и звезда сериала «Твин Пикс»

Обстоятельства смерти актера из сериала «Твин Пикс» пока остаются не до конца ясными. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Умер Оуэн Рис Дэвис, валлийский актер и звезда сериала «Твин Пикс». Ему было 44 года. О внезапной смерти артиста сообщил его брат Родри в социальных сетях.

По словам родственника, обстоятельства смерти актера пока остаются не до конца ясными. При этом семья считает, что Дэвис скончался скоропостижно, но мирно.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что мой брат Оуэн ушел из жизни. Это большая трагедия для всех, кто его знал», — говорится в заявлении.

Оуэн Рис Дэвис был известен по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение». Также он снимался в фильме «Алиса в Зазеркалье» и сериале «ОА».

Кроме работы в кино и на телевидении, актер много играл в театре. После известия о его смерти коллеги и поклонники начали публиковать соболезнования. Валлийский национальный театр назвал Дэвиса замечательным талантом, творчество которого обогатило культурную жизнь Уэльса.

Немногим ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России Нины Марушиной. Она ушла из жизни на 92-м году после продолжительной болезни. В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина сообщили, что актриса прослужила там почти 65 лет. Марушина также снималась в кино и работала как педагог.