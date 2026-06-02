Эксперт рассказал, почему грибной сезон в Подмосковье начался раньше обычного

Обычно первые лисички видят ближе к концу июня. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье в этом году грибной сезон начался заметно раньше обычного. Белые грибы, лисички и другие виды стали появляться уже в конце весны. О причинах такого явления и о том, где сейчас лучше всего собирать грибы, рассказал миколог Никита Комиссаров. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Для шампиньонов это привычные сроки – они появляются в конце мая. А вот для лисичек действительно рано. Обычно первые лисички видят ближе к концу июня, не говоря уже о белых грибах, которые появляются в начале июля», – отметил эксперт.

Специалист объяснил, что ранний старт сезона связан с устойчиво теплой погодой и достаточным количеством влаги в почве. При этом он подчеркнул, что если не будет длительной засухи и резких перепадов температуры, грибы могут активно расти все лето.

По словам миколога, больше всего белых грибов обычно находят на Савеловском, Калужском и Коломенском направлениях. Лисички также встречаются на этих маршрутах и в районах за Балашихой. Шампиньоны можно встретить в городских парках. При этом эксперт напомнил, что собирать грибы рядом с дорогами и промышленными зонами опасно.

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