ОАК заключит контракт на поставку Ил 114 300 для «Авроры» в ближайшие месяцы Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в ближайшие месяцы заключит контракт на поставку региональных самолетов Ил-114-300 авиакомпании «Аврора». Об этом сообщил ТАСС глава ОАК Вадим Бадеха.

Заказ о поставках «Авроре» самолетов Ил-114-300 находится уже на завершающей стадии формирования. Лайнер создан предприятиями «Ростеха» под эгидой компании «Ил». Самолет успешно прошел дополнительный этап сертификационных испытаний в Арктике.

Эту модель планируют продемонстрировать публике на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня, в его деловой программе примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также министры из Саудовской Аравии, ОАЭ, Киргизии и специальный посланник генсека ООН по водным ресурсам.