Путин предложил разделить филологические факультеты вузов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в ряде вузов. Отмечается, что глава государства считает правильным, если будет разделение на русский язык и литературу.

«Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — резюмировал глава государства на Совете по реализации государственной политики в сфере поддержке русского языка.

До этого появлялась информация, что в России хотят несколько изменить форму высшего образования. Пока не идет речи о том, чтобы уходить от болонской системы в корне. Однако помощник президента Владимир Мединский высказал несколько предложений.