Минздрав ЛНР: более 40 пострадавших в Старобельске все еще лечатся амбулаторно Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

После удара вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске более 40 человек до сих пор находятся под наблюдением врачей. Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения ЛНР, среди оставшихся на амбулаторном лечении числятся 18 детей и подростков.

Временный глава ведомства Олег Валиев уточнил, что помощь в поликлиниках и больницах республики сейчас получают 42 человека. Из них 24 — это взрослые пациенты и 18 — несовершеннолетние.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 22 мая. Украинские боевики нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса местного колледжа, когда студенты спали.

На тот момент внутри находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. После прямого попадания часть постройки обрушилась, под завалами погиб 21 человек.

Позже, 1 июня, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное расследованию этого теракта. Глава государства заявил, что атака на мирное учебное заведение способна придать конфликту «новое качество».