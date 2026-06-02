В АКОРТе рассказали, стоит ли ждать дефицита фруктов и овощей из-за запрета на ввоз продуктов из Армении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В АКОРТ раскрыли, будет ли дефицит овощей и фруктов в России из-за запретов и ограничений ввоза продуктов из Армении. Отмечается, что дефицита черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в России не будет даже при запрете поставок из Армении. В этом заверил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет», — резюмировал эксперт в разговоре с изданием РИА Новости.

Россельхознадзор с 2 июня ограничит ввоз косточковых и винограда из Армении. При этом Богданов говорит, что российские торговые сети сотрудничают не только с Арменией, у них широкая география поставщиков, именно поэтому опасаться дефицита не стоит.

Ранее KP.RU сообщил, что это уже вторая волна запретов и ограничений на ввоз продуктов из Армении. До этого Россия ограничила поставки томатов, клубники и других ягод из Армении 30 мая. Также был запрещен транзит этих товаров в страны ЕАЭС.