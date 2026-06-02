Трамп назначил Билла Пулте и.о. директора Национальной разведки США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назначил Билла Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США. Об этом сообщает Fox News.

Пулте временно заменит Тулси Габбард, которая уходит в отставку. По данным телеканала, она уже уведомила Трампа о своем решении. Отмечается, что Габбард решила оставить пост, чтобы поддержать мужа в борьбе с раком костей.

Билл Пулте сейчас возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования США. Также он связан с работой ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Немногим ранее Белый дом опубликовал заключение о состоянии здоровья Дональда Трампа. По данным врачей, он способен выполнять обязанности главы государства, однако ему рекомендовали снизить вес и увеличить физическую активность. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.