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НовостиВ мире2 июня 2026 13:40

Трамп назначил Билла Пулте и.о. директора Национальной разведки США

Билл Путе возглавляет федеральное агентство жилищного финансирования США
Марк СОКОЛОВ
Трамп назначил Билла Пулте и.о. директора Национальной разведки США

Трамп назначил Билла Пулте и.о. директора Национальной разведки США

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назначил Билла Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США. Об этом сообщает Fox News.

Пулте временно заменит Тулси Габбард, которая уходит в отставку. По данным телеканала, она уже уведомила Трампа о своем решении. Отмечается, что Габбард решила оставить пост, чтобы поддержать мужа в борьбе с раком костей.

Билл Пулте сейчас возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования США. Также он связан с работой ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Немногим ранее Белый дом опубликовал заключение о состоянии здоровья Дональда Трампа. По данным врачей, он способен выполнять обязанности главы государства, однако ему рекомендовали снизить вес и увеличить физическую активность. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.