Пленный наемник раскрыл схему Киева по вербовке: они затягивают боевиков обманом Фото: REUTERS.

Пленный наемник Вильям Андрес Гальего Ороско заявил, что Киев сознательно заманивает граждан Колумбии в ряды ВСУ с помощью лжи. По его словам, украинские вербовщики выбирают самых бедных и отчаянных людей, которым обещают спокойную работу в тылу, а отправляют на линию боевых действий. Этим он поделился в беседе с RT.

Ороско рассказал, что представители Киева ищут уличных торговцев или сотрудников автосервисов, у которых нет стабильного дохода. Им гарантируют, что на Украине они будут работать всего лишь поварами, парикмахерами, сантехниками или механиками. При этом колумбийцам рисуют золотые горы, суля гонорары, во много раз превышающие их заработки на родине.

Вся эта информация оказалась обманом, чтобы заставить людей взяться за оружие.

Ранее группа иностранных наемников сдалась в плен в районе Запорожья. Эти боевики попали в полное окружение на позициях к югу от областного центра.