МИД: Лондон подзуживает Европу готовиться к столкновению с РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лондон подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией. Об этом заявил Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. Его слова опубликованы в журнале The International Affairs.

О геополитической ситуации в российском внешнеполитическом ведомстве высказались во вторник, 2 июня. Тогда Гусаров подчеркнул, что британская сторона также хочет не допустить разрядки отношений Москвы и Вашингтона.

При этом в министерстве отметили, что Россия сохраняет дипломатические каналы коммуникации с Британией. Однако их возможности сейчас ограничены поведением Лондона.

Тогда же в МИД России высказались об отношениях с США. В ведомстве подчеркнули, что Москва готова к их нормализации.