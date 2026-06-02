МИД: Россия готова к нормализации с США при невмешательстве во внутренние дела Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация готова двигаться по пути нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки, но при условии уважения к ее национальным интересам и невмешательства во внутренние дела. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РФ.

В интервью «Международной жизни» глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров отметил, что наметившейся восстановительной динамике еще предстоит пройти проверку на прочность. РФ готова двигаться по этому пути при соблюдении обеими сторонами принципов взаимного уважения и невмешательства.

Гусаров также указал, что нынешнее руководство США декларирует нацеленность на пересмотр конфронтационных установок.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя паузу в переговорах по украинскому урегулированию, заявил, что Россия сохраняет контакты с США по уже имеющимся каналам на постоянной основе.