Владимир Путин выступит на ПМЭФ: Кремль анонсировал дискуссию Фото: REUTERS.

В Кремле рассказали о новом большом выступлении президента России Владимира Путина. Оно состоится на пленарном заседании ПМЭФ. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Он заявил, что на ПМЭФ вместе с Путиным выступят и другие зарубежные политики, в том числе из КНР, Узбекистана и Танзании.

Представитель Кремля отметил, что выступление станет центральной частью мероприятия ПМЭФ. Ушаков подчеркнул, что традиционно ожидается дискуссия, а также глава государства ответит на вопросы журналистов.

Ранее KP.RU сообщил, кто из спикеров выступит на ПМЭФ. Отмечается, что в этом году он пройдет с 3 по 6 июня.