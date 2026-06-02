Ушаков: Путин 3 июня примет в Кремле президента Танзании

Ушаков рассказал, как пройдет встреча президентов России и Танзании в Москве Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин 3 июня примет в Кремле лидера Танзании Самию Сулуху Хассан. Об этом рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков.

Самия Сулуху Хасан прибывает в Россию с государственным визитом уже совсем скоро. Он будет присутствовать в государстве всего два дня - с 3 по 5 июня. Встреча двух лидеров пройдет в Москве.

По словам Ушакова, Владимир Путин примет африканского лидера в Георгиевском зале Кремля в рамках пышной официальной церемонии. Визит Хасана станет важным событием в контексте развития российско-африканских отношений.

«В среду, 3 июня, танзанийский лидер утром примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, затем будет программа в Большом Кремлевском дворце», - сказал он.

Ранее стало известно, что Путин планирует провести встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она пройдет в Петербурге 4 июня.