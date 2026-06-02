Чарнек: Зеленский находится у власти только из-за Польши, но бьет ее по лицу Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский удерживает власть только благодаря помощи Варшавы. Однако он продолжает упорно «бить ее по лицу». Об этом заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.

Так он отреагировал на решение Зеленского присвоить одному из украинских воинских подразделений наименование «Имени героев УПА*». Польский депутат назвал этот шаг крайней нелояльностью не только к Варшаве, но и к украинскому народу.

По словам Чарнека, Зеленский до сих пор находится у власти только потому, что Польша «заставила мир помочь Украине».

«Таким образом, господин Зеленский <…> удерживает власть на Украине только потому, что Польша ему помогла. И этот же Зеленский сегодня бьет Польшу по лицу», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что подобные решения наносят ущерб прежде всего самой Украине. По мнению Чарнека, Зеленский должен понимать последствия таких шагов.

Немногим ранее итальянский экономист и политик Стефано Фассина высказался о потенциальном вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что подобное навредит самой Европе. Поскольку на рынке труда окажутся миллионы новых лиц с низкими зарплатами.

*УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России.