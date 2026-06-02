«Семья — это Божий дизайн»: мать-героиня, которую наградил президент, печет хлеб для нуждающихся земляков и ждет 14-го ребенка

Награжденная Путиным семья из Херсонщины печет хлеб и раздает его землякам. Фото: www.kremlin.ru

Мать 13 детей Татьяна Колотун, получившая звание «Мать-героиня», рассказала «КП-Херсон» о своих эмоциях по поводу приглашения в Кремль, а также раскрыла, чем занимается помимо воспитания сыновей и дочек.

«Семья — это Божий дизайн, семья - это неба проект», — с теплом в голосе сказала Татьяна Колотун.

Многодетная семья проживает в Херсонской области и занимается выпечкой хлеба в собственной мини-пекарне для жителей прифронтовых зон. Выпечку они раздают нуждающимся землякам. В свободное время взрослые дети, от 11 до 21 года, помогают родителям. У семьи много друзей-добровольцев в Новороссии, Донбассе и других регионах.

Татьяна рассказала, что супруги очень благодарны президенту за приглашение в Кремль. Семья срочно выехала из Сочи, где отмечала 22-летие свадьбы, чтобы успеть на церемонию, и взяла с собой пятерых средних детей. А еще они признались, что ждут еще одного ребенка. Их девятилетнюю дочь Веру на фотографировании обнял за плечи сам президент Владимир Путин.

Ранее KP.RU писал, что в Международный день защиты детей Владимир Путин наградил многодетных матерей в Кремле, вручив им звания «Мать-героиня» и ордена «Родительская слава». Глава государства назвал их ежедневный труд подвигом.