Путин заявил, что русские произведения важно слышать в оригинале Фото: REUTERS.

Русские культурные произведения важно слышать в оригинале, на русском языке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и языков народов России.

Во время заседания актер и режиссер Сергей Безруков отметил, что некоторые представители иностранных государств давали понять, будто в русской культуре на русском языке за рубежом нет необходимости. Однако Путин в ответ привел пример из разговора с одним из российских деятелей культуры. Тот снимает фильмы на иностранном языке, в частности на немецком, и хотел бы показывать их в России именно на языке оригинала.

«Нужно, чтобы люди слышали. Пускай будет подстрочник, но, чтобы слышали. Вот объяснение. Если те люди, с которыми вы общались, не понимают этого, им нужно объяснить», — отметил глава государства.

Тогда же Путин подчеркнул, что в России живут почти 200 тысяч носителей русского жестового языка. И для них, отметил российский лидер, важно обеспечить нужное качество и количество педагогов и переводчиков. Президент РФ выразил надежду, что услышит новые предложения по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья.