Названы распространенные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Самая низкая температура держится на нижних полках холодильника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У многих продукты в холодильнике лежат там, где удобно, а не там, где нужно. Из-за этого даже свежие яйца, молоко или творог могут испортиться раньше срока. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, как правильно хранить продукты. Об этом пишет Lenta.ru.

«В дверце допустимо хранить нескоропортящиеся продукты: закрытые бутылки с водой, консервы, закрытые соусы, продукты с консервантами», – предупредил Дорохов.

Эксперт объяснил, что самая низкая температура держится на нижних полках холодильника, а в дверце она значительно выше и постоянно меняется при открывании. Поэтому именно там продукты портятся быстрее.

По словам специалиста, яйца, молоко, творог, йогурты и мягкие сыры лучше хранить на средних или нижних полках. Также он посоветовал держать сырое мясо и рыбу отдельно от готовой еды, следить за сроками годности и не хранить вскрытые скоропортящиеся продукты дольше 36 часов.

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