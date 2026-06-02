Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 15:14

Названы распространенные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Химик Дорохов: яйца и молоко нельзя хранить в дверце холодильника
Анастасия ПИГИНА
Самая низкая температура держится на нижних полках холодильника.

Самая низкая температура держится на нижних полках холодильника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У многих продукты в холодильнике лежат там, где удобно, а не там, где нужно. Из-за этого даже свежие яйца, молоко или творог могут испортиться раньше срока. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, как правильно хранить продукты. Об этом пишет Lenta.ru.

«В дверце допустимо хранить нескоропортящиеся продукты: закрытые бутылки с водой, консервы, закрытые соусы, продукты с консервантами», – предупредил Дорохов.

Эксперт объяснил, что самая низкая температура держится на нижних полках холодильника, а в дверце она значительно выше и постоянно меняется при открывании. Поэтому именно там продукты портятся быстрее.

По словам специалиста, яйца, молоко, творог, йогурты и мягкие сыры лучше хранить на средних или нижних полках. Также он посоветовал держать сырое мясо и рыбу отдельно от готовой еды, следить за сроками годности и не хранить вскрытые скоропортящиеся продукты дольше 36 часов.

Ранее KP.RU писал, какие вещи в жаркую погоду лучше убирать в холодильник. Россиянам посоветовали хранить в прохладе не только продукты, но также некоторые лекарства и косметические средства.