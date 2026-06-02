Похороны Зои Богуславской прошли в Москве: церемония прощания состоялась в Центре Вознесенского

Похороны Зои Богуславской прошли на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Похороны писательницы Зои Богуславской прошли 2 июня на Новодевичьем кладбище в Москве. Вдова поэта Андрея Вознесенского умерла 14 мая в возрасте 102 лет. Церемония прощания прошла в Центре Вознесенского, проститься с ней пришли десятки людей — друзья, коллеги и поклонники.

Среди провожающих писательницу в последний путь были директор департамента Минцифры Владимир Григорьев, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, режиссер Владимир Панков, журналист Юрий Рост. Люди несли многочисленные цветы, поклонники, друзья и близкие выражали слова скорби по талантливому литературоведу.

Богуславская была заслуженным работником культуры РФ, почетным членом Российской академии художеств. В 2025 года за книгу «Халатная жизнь» она была награждена литературной премией «Большая книга».

Ранее KP.RU сообщал о причине смерти Зои Богуславской. Это просто возраст, никаких продолжительных заболеваний у писательницы не было.