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НовостиВ мире2 июня 2026 15:45

Рубио: США не планируют отменять санкции против Ирана взамен на открытие Ормуза

Рубио отметил, что в администрации США не обсуждается вопрос отмены санкций против Ирана
Арина СЕРОВА
Рубио отметил, что в администрации США не обсуждается вопрос отмены санкций против Ирана

Рубио отметил, что в администрации США не обсуждается вопрос отмены санкций против Ирана

Фото: REUTERS.

США не рассматривают вариант отмены или ослабления санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности подобной сделки между Вашингтоном и Тегераном. По словам Рубио, такой сценарий не обсуждается и не находится в повестке американской администрации.

«Нет, это не обсуждается, это не предлагается», - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее стало известно, что Иран и Соединенные Штаты остановили переговоры по завершению конфликта на Ближнем Востоке. Причиной этому послужили боевые действия в Ливане. Тегеран требует от американских властей немедленно ввести режим прекращения огня. Как известно, в ливанском государстве сейчас активно ведутся сражения между местными военными и израильской армией.