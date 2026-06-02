Как гадания влияют на психику: мнение психолога

Эксперт Каталина: Эзотерика усиливает тревожность и формирует некую зависимость Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эзотерика влияет на тревогу, а в некоторых ситуациях и вовсе может навредить. Как РИАМО заявила психолог Екатерина Каталина, расклады тарологов могут дать временное успокоение, однако в долгосрочной перспективе они лишь усиливают тревожность и формируют некую зависимость.

Тревога всегда связана с неопределенностью, подчеркивает эксперт. А гадание создает временную иллюзию знания будущего, в результате чего появляется ложное чувство контроля.

«Тревога действительно может снижаться, потому что появляется чувство контроля - мы как будто теперь знаем будущее, оно предсказано. Плюс специалист может втереться в доверие и успокаивать на сеансах. <...> Если гадать часто, можно усилить тревогу и перестать действовать самостоятельно, без совета карт», - пояснила Каталина.

Разовый расклад иногда помогает структурировать переживания, но регулярная практика - напрочь уничтожает навык принятия решений. Не стоит забывать, что эзотерики также могут быть мошенниками и хорошими психологами, способными втереться в доверие и запутать вас.

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