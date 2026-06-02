Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество РФ и Белоруссии

2 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Фото: REUTERS.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно информации, главной темой беседы политиков стали двусторонние отношения. Путин и Лукашенко детально обговорили вопросы, касающиеся совместного сотрудничества стран в различных отраслях.

«В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», - следует из сообщения.

Ранее стало известно, что 3 июня Владимир Путин в Москве примет президента Танзании Самия Сулуху Хассана. Российский глава проведет встречу с африканским лидером в Георгиевском зале Кремля.