Рубио заявил, что предстоящий саммит НАТО в Турции будет веселым

Рубио снова напомнил странам НАТО, что США не могут в больших объемах помогать с военными поставками Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит НАТО в Турции должен пройти весело. Свое мнение политик высказал во время выступления в американском сенате.

Как известно, само мероприятие намечено на июль 2026 года. Пока стран-члены блока занимаются подготовкой к встрече.

«Встреча НАТО будет веселой», - сказал Рубио, комментируя предстоящее заседание альянса.

Одновременно с этим он подчеркнул, что Вашингтон не располагает безграничными военными возможностями. Данный вопрос он поднял на фоне сокращения американской помощи государствам НАТО. Поэтому, по его словам, США так тщательно распределяют свои ресурсы по миру. Причем нынешняя администрация, как уточнил Рубио, с первых дней своей работы постоянно поясняет эту позицию союзникам по НАТО.

Ранее правительство США выставило ультиматум странам Западного полушария. Как заявлял Марко Рубио, эти государства обязаны сотрудничать со Штатами в интересах Вашингтона.