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НовостиПолитика2 июня 2026 17:07

Путин обсудил с Лукашенко новую российскую систему СПОТ

Президенты Белоруссии и России поговорили по телефону о торгово-экономических вопросах и форуме регионов
Анна АДАМАЙТЕС
Путин обсудил с Лукашенко новую российскую систему СПОТ

Путин обсудил с Лукашенко новую российскую систему СПОТ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 2 июня обсудили по телефону новую российскую систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая заработала с начала месяца. Об этом сообщило информагентство БелТА.

Данный механизм касается автоперевозок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призван вывести в легальный оборот предпринимателей из «серой зоны», сократить объем контрафакта и обеспечить равные конкурентные условия для бизнеса.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку к XIII Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в Минске и Минской области в конце июня. Также главы государств обменялись мнениями по международной повестке и обстановке в регионе.

Ранее KP.RU писал, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в центре которого были актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия. Лидеры детально обсудили сотрудничество в различных отраслях.