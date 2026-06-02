В Подмосковье объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ.

Вечером, 2 июня, на территории Московской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее сообщение было размещено в официальном канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере Макс.

Также жители Подмосковья получили смс-сообщения с предупреждением.

"Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге"., - сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что граждане могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета. Также там напомнили, что съемка работы систем ПВО запрещена. Жителей Московской области призвали быть бдительными, а также при обнаружении обломков беспилотников сообщать по телефону "112".

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на подлете к Москве были сбиты два украинских дрона. Мэр столицы Сергей Собянин информировал, что на месте падения обломков вражеского летательного аппарата работают специалисты экстренных служб.