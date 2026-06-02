Мирошник надеется, что МККК включит исчерпывающие данные о Старобельске в доклад Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место страшной трагедии в Старобельске. РФ надеется, что организация включит исчерпывающие данные о ЧП в доклад. На это указал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат проинформировал о получении делегацией МККК доступа ко всем деталям атаки на колледж в Старобельске. Представители Красного Креста имели возможность побеседовать с пострадавшими от удара ВСУ.

"Мы надеемся, что исчерпывающие данные будут включены в соответствующие доклады, которые будут подготовлены Международным комитетом Красного Креста, и они будут доступны всем заинтересованным сторонам", - заключил Родион Мирошник.

Глава государства Владимир Путин предупредил, что после теракта в Старобельске конфликт на Украине перешел в в новое качество. Он назвал нападение на колледж кровавым преступлением киевской хунты.